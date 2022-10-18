SON DAKİKA HABERİ: ABD Büyükelçiliği'nden Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'la işbirliği son zamanlarda artış gösteriyor.

ABD'nin Ankara Büyükleçisi Jeffry Flake konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD Büyükelçisi, "ABD’nin Ege’de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok" dedi.

Büyükelçi Flake, "Ortaklardan birinin şehine taraf tutma pozisyonumuz yok. Şu an ortak çabamız Ukrayna savaşını sonlandırmaya odaklanmak. Yunanistan ile savunma işbirliğimiz NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeye dönük" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN YUNANİSTAN'A ZIRHLI SEVKIYATI



Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'a zırhlı sevkıyatı gerçekleştirmişti. Güvenlik kaynakları söz konusu zırhlıların Atina yönetimi tarafından Ege Adaları'na gönderdiğini tespit etmişti. Uluslararası anlaşmalara göre 12 Adalar olarak bilinen Türkiye'ye yakın Yunanistan adalarının silahlandırılmaması gerekiyor.



DEDEAĞAÇ'A ASKERİ ÜS PLANI



Yunanistan Kathimerini gazetesi geçen ay önemli bir iddiayı ortaya atmıştı. Yunanistan basınındaki habere göre ABD, Dedeağaç Limanı'nı genişleterek askeri kullanıma uygun hale getirmek istiyor.



Gazete Dedeağaç'ın boğazlara alternatif olarak kendini kanıtladığını ancak küçük olması nedeniyle destroyer sınıfındaki askeri gemilerin yanaşamadığını öne sürmüştü. ABD'nin limanı genişleterek Girit'teki Suda Limanı gibi kullanacağı belirtildi.

