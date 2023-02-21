SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması

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Amerika Birleşi Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ziyaretinin ardından Yunanistan'a geçen Blinken iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Antony Blinken, "Yunanistan ve Türkiye her ikisi de müttefikimiz, anlaşmazlıkları çözmek için NATO'da angaje olmayı sürdüreceğiz" dedi.



'Yunanistan ve Türkiye anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken tek taraflı adımlar atmamalı' diye konuşan ABD Dışişleri Bakanı, Ankara ve Atina'nın anlaşmazlıkları çözebileceğine inandığını söyledi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...