Putin: Batı, cini şişeden çıkardı

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş'tan bu yana Batı ile en büyük çatışmayı tetikleyen işgal emrini vermesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken, Rusya Parlamento'sunun üyelerini Ukrayna'daki savaş konusunda bilgilendirdi.

Putin, Batı Ukrayna'ya ne kadar çok uzun menzilli silah verirse, Rusya'nın tehdidi sınırlarından o kadar uzaklaştırmak zorunda kalacağını belirterek, "Batılı ülkeleri Ukrayna'ya ne kadar çok uzun menzilli silah sağlarsa, biz de tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştırmak zorunda kalacağız. Bu doğaldır." diye konuştu.



Putin, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı değil, üçüncü ülkelerin "çıkarlarına hizmet eden" elitlere karşı savaştığını da sözlerine ekledi. Putin ayrıca Rusya'nın savaşı başlatmadığını ancak çatışmayı sona erdirmek için güç kullandığını öne sürdü.



Bununla birlikte, Putin'in Federal Meclis'e hitabı Rusya'daki başlıca siyasi etkinliklerden birini oluşturuyor ve bu konuşma sırasında Rus lider ülkedeki durumu, başarılarını, başarısızlıklarını ve görevlerini özetliyor.



Putin'in, parlamentonun her iki kanadının üyelerine, askeri komutanlara ve askerlere hitaben yaptığı konuşmadan satır başları:

BATI CİNİ ŞİŞEDEN ÇIKARDI



Batı, cini şişeden çıkardı. Batı'nın hedefi sınırsız güç. Batı, bölgesel çatışmayı küresel hale getirmek istiyor. Batı, bizimle ekonomik cephede savaşıyor ancak başarılı olamayacak. Batı, altınımızı ve döviz rezervlerimizi çaldı. Amaçları, insanımıza zarar vermek.



"TARİHİ BİR ZAMAN"



"Bu konuşmayı, hepimizin bildiği üzere, ülkemiz için zor ve dönüm noktası niteliğinde bir zamanda, dünya çapında köklü ve geri döndürülemez değişimlerin yaşandığı, ülkemizin ve halkımızın geleceğini şekillendiren en önemli tarihi olayların yaşandığı ve her birimizin muazzam bir sorumluluk taşıdığı bir dönemde yapıyorum.



"DONBAS HALKINI KORUYACAĞIZ"



Adım adım, dikkatli ve tutarlı bir şekilde, önümüzdeki sorunları çözüme kavuşturacağız. Donbas halkı 2014'ten bu yana kendi topraklarında yaşama ve anadillerini konuşma haklarını savunmak için mücadele ediyor. Abluka ve sürekli bombardıman koşullarında, Kiev rejiminin gizlenmeyen nefreti karşısında savaştılar ve pes etmediler. Rusya'nın kendilerini kurtarmaya geleceğine inandılar ve bunu beklediler. Bu arada biz de sorunu barışçıl yollarla çözmek için elimizden geleni yaptık. Sabırla bu en zor çatışmadan barışçıl bir çıkış yolu bulmaya çalıştık ama arkamızdan bambaşka bir senaryo hazırlanıyordu.

