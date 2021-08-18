ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında anlaşma iddiasına ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir Afgan göçmen anlaşmasına olduğuna ilişkin iddianın temelsiz olduğunu açıkladı.

18.08.2021 - 09:16 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 09:32

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında anlaşma iddiasına ilişkin açıklama

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Son dakika haberi! ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasında Afgan mülteci ve göçmenler konusunda anlaşma ve pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" denildi.

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

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