SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Irak ve Suriye'ye hava saldırısı: 85 hedef vuruldu

Son dakika haberi! ABD tarafından Irak'ta ve Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Meyadin ilçesi çevresindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi.

ABD Merkez Komutanlığı, Irak ve Suriye'de 85 hedefin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada "Saldırıya bombardıman uçakları da katıldı. İran devrim muhafızlarına bağlı hedefler vuruldu. Saldırılarda 125 adet hassas bomba kullanıldı. Vurulan yerler arasında komuta ve kontrol merkezleri ile mühimmat ve drone depoları da var." denildi.

BIDEN: SALDIRI EMRİMLE YAPILDI

ABD Başkanı Joe Biden, Irak ve Suriye'de düzenlenen saldırıların kendisinin emriyle gerçekleştiğini söyledi.

Biden, "Seçtiğimiz yer ve zamanda üslerimize yönelik saldırılara cevap vermeye devam edeceğiz." derken, Ortadoğu veya dünyanın herhangi bir yerinde çatışma istemediklerini de dile getirdi.

"SALDIRI IRAK'IN EGEMENLİĞİNİN İHLALİDİR"

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor." dedi.



Söz konusu ABD saldırılarının Irak'ı ve bölgeyi istenmeyen sonuçlara sürükleyen bir tehdit olduğuna dikkati çeken Resul, bunun sonuçlarının Irak ve bölgenin güvenliği ile istikrarı açısından vahim olacağını kaydetti.



Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 34 askerin yaralandığı belirtilmişti. Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.