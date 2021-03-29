SON DAKİKA HABERİ: AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

SON DAKİKA HABERİ: AB sözcüsü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.03.2021 - 15:08

SON DAKİKA HABERİ: AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

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AB sözcüsü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) sözcüsü AB
Konseyi ve Komisyonu başkanlarının 6 Nisan'da Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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