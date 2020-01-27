SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'da yolcu uçağı düştü iddiası

Son dakika haberi! Afganistan'ın Haret kentinden havalanarak Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden yolcu uçağı Gazne vilayetinde düştü.

Gazne Valisi Vahidullah Kilimzey, yerel saatle 13.10 sularında bir yolcu uçağının, Gazne vilayetinin Deh Yek ilçesine bağlı Saduzey bölgesine düştüğünü söyledi.

Kazanın sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Uçağın hangi şirkete ait olduğunun henüz bilinmediğini ifade eden Kilimzey, bölgede Taliban'ın etkili olduğunu, bu nedenle net bir bilgi alamadıklarını belirtti.



Kilimzey, bölgeye arama kurtarma timinin gönderildiğini kaydetti.



Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak da uçağın Afgan Ariana Havayolları'na ait olduğunu açıkladı.

ARIANA HAVAYOLLARI'NDAN YALANLAMA



Yerel yetkililer uçağın Afganistan'ın ulusal hava yolu şirketi Ariana Havayolları'na ait olduğunu duyurdu.

Ariana Havayolları şirketi CEO'su yaptığı açıklamada bir uçak kazası olduğunu doğruladı ancak bu kazaya karışanın kendi uçaklarından biri olmadığını belirtti.



"ÜRDÜN UÇAĞI DÜŞTÜ" İDDİASI

Afganistan'da düşen uçağın Amman merkezli havayolu şirketi Jordan Aviation'a ait olduğu da ileri sürüldü. Düşen uçağın FG507 uçuş numaralı ve Boeing 767 olduğu iddia edildi.