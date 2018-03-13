Son dakika haberi... Bağdat IKBY'ye yönelik uçuş yasağını kaldırdı

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Irak Başbakanı Haydar el- İbadi'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yönelik yurt dışı uçuş yasağını kaldırdığı bildirildi.
Başbakan İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül 2017'den bu yana IKBY'deki havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının İbadi'nin kararıyla kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Başbakan İbadi'nin, "IKBY hükümeti, havalimanlarını merkezi yönetime teslim etmeyi kabul etti" şeklindeki ifadesi yer aldı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...