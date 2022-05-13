SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu'ndan Paris Başkonsolosluğu saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi.

Sonrasında düzenlenen basın toplantısında Paris Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Misyonları koruma sorumluluğu ev sahibi ülkededir" derken, "Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlenmişti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırılmıştı.



Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana gelmiş, Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlatmıştı.