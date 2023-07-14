SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekyalı mevkidaşıyla Türkiye'nin AB üyeliğini görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekyalı mevkidaşıyla Türkiye'nin AB üyeliğini görüştü
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