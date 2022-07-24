SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fİn mevkidaşıyla görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna ve arabuluculuk çalışmalarının konuşulduğu belirtildi.

Haberler 24.07.2022 - 11:32

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fİn mevkidaşıyla görüştü

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Haavisto ile görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve üçlü muhtıranın uygulanması ele alındı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...