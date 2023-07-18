Fidan'dan tahıl koridoru diplomasisi: Rusya'dan yangın söndürme uçağı alınabilir

Son dakika haberi!

Rusya tahıl anlaşmasını uzatmadı. Türkiye'nin garantör ülke olduğu anlaşmanın ardından Dışişleri Bakanlığı yoğun mesai içerisinde.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuya ilişkin iki önemli görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda konuştu. Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yine telefonda görüştü. İki bakan tahıl koridorunu ele aldı.

Görüşmede ayrıca orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu da ele alındı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den de tahıl anlaşmasın ilişkin önemli bir açıklama geldi. Türkiye ve Ukrayna'nın Rusya'nın onayı olmadan tahıl anlaşmasına devam etme ihtimaline ilişkin değerlendirme yapan Kremlin, "(Moskova'nın) Güvenlik garantisi olmadan bazı riskler olabilir" dedi.

Moskova ayrıca "Rus ordusu Ukrayna'nın tahıl koridorunu askeri amaçlar için kullandığına inanıyor" açıklamasını yaptı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...