SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazan'daki saldırı ile ilgili açıklama

Son dakika haberi!

Dışişleri Bakanlığı, bugün Rusya'da bir okulda gerçekleşen saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir ifadelerini kullanırken "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kazan'da iki kişinin okula silahlı saldırıda bulunduğu açıklandı. Olayda on üç kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.



RIA haber ajansı, hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen, altısının ise öğrenci olduğu belirtti.



Saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin 17 yaşında bir genç olduğu ve gözaltına alındığı açıklandı.



Diğer saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...