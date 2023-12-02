SON DAKİKA HABERİ | Filistin resmi ajansı Wafa: İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nı vurdu, 100'den fazla can kaybı var

SON DAKİKA HABERİ: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından bölgeden bombardıman sesleri yükselmeye devam ediyor. İsrail saldırılarını Gazze’nin kuzeyinde yoğunlaştırdı. İsrail güçlerinin Cebaliye Mülteci Kampı’na yönelik hava saldırısında 100’den fazla can kaybı olduğu bildirildi. Kampa yönelik hava saldırısının ardından bölgeden topçu atışı sesleri yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ | Filistin resmi ajansı Wafa: İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nı vurdu, 100'den fazla can kaybı var
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Son dakika haberi!  ile Hamas arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından bölgeden bombardıman sesleri yükseliyor. İsrail güçleri saldırılarını ’nin kuzeyinde yoğunlaştırdı. Bölge jetler ve topçu atışlarıyla vuruluyor.

MÜLTECİ KAMPINA BOMBA: 100'DEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail güçleri Cebaliye Mülteci Kampı’na yönelik hava saldırısı düzenledi. Filistin resmi ajansı Wafa’da yer alan habere göre, öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 100’den fazla can kaybı var. Ajans, saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu da yazdı.

Mülteci kampına yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından, bölgeden topçu atışı sesleri yükselmeye başladı.

SON DAKİKA HABERİ | Filistin resmi ajansı Wafa: İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nı vurdu, 100'den fazla can kaybı var - 1

REUTERS'TAN ATEŞKES GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Saldırılar sürerken İngiliz haber ajansı Reuters önemli bir haber servis etti. Ajans, yeniden ateşkes için Doha’da bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre görüşme, İsrail'in istihbarat servisi Mossad ekibi ile Katarlı arabulucular arasında yapıldı.

Görüşmede yeni rehine takası ile yeni ateşkese odaklanıldı.

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