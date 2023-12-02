SON DAKİKA HABERİ | Filistin resmi ajansı Wafa: İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nı vurdu, 100'den fazla can kaybı var

Son dakika haberi! İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından bölgeden bombardıman sesleri yükseliyor. İsrail güçleri saldırılarını Gazze’nin kuzeyinde yoğunlaştırdı. Bölge jetler ve topçu atışlarıyla vuruluyor.

MÜLTECİ KAMPINA BOMBA: 100'DEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail güçleri Cebaliye Mülteci Kampı’na yönelik hava saldırısı düzenledi. Filistin resmi ajansı Wafa’da yer alan habere göre, öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 100’den fazla can kaybı var. Ajans, saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu da yazdı.

Mülteci kampına yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından, bölgeden topçu atışı sesleri yükselmeye başladı.

