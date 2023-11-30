SON DAKİKA HABERİ: Gazze'deki ateşkes 7. gününde: 8 İsrailli ve 30 Filistinli rehine daha serbest bırakıldı

Son dakika haberi! İsrail ile Hamas, ateşkes sona ermek üzereyken dün sabah saatlerinde yeniden anlaşmaya vardı. Son dakikada gelen anlaşmayla ateşkes bir gün daha uzatıldı. Mısırlı yetkililer, ateşkesi bugünden itibaren iki gün daha uzatmak için çabalarını sürdürüyor.

Ateşkesin 7. gününde rehinelerle ilgili ilk haber geldi. Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde 2 İsrailli esiri ülkelerine getirilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği bildirildi. İlerleyen saatlerde Hamas, 6 İsrailli rehineyi daha serbest bıraktı. Böylece bugünkü esir takasında Hamas'ın Gazze Şeridi'nden bıraktığı İsrailli esir sayısı 8 oldu.

İsrail hapishane yetkilileri, Gazze'deki rehine ateşkesi kapsamında 23'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 30 Filistinli mahkumun da serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında, rehine karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngören geçici ateşkes geçen hafta cuma günü başlamıştı. 4 günlük ateşkesin süresi salı sabahı dolmuş, taraflar ateşkesin iki gün daha uzatılmasına karar vermişti. Dün sabah saatlerinde ateşkes bir gün daha uzatılmıştı.

Hamas, ateşkesin uzatıldığı haberi gelmeden önce, İsrail'in, ateşkesin uzatılması karşılığında ölen rehinelerin cenazelerini almayı kabul etmediğini duyurmuştu. İsrail'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, geçici ateşkesin iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

