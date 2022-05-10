SON DAKİKA HABERİ: Genelkurmay Başkanı Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin ve A400M uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde durulan görüşmede Bakan Akar, Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.05.2022 - 10:56

SON DAKİKA HABERİ: Genelkurmay Başkanı Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.


Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

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