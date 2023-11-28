SON DAKİKA HABERİ: Hamas ile İsrail arasında 5'inci esir takası tamamlandı

Son dakika haberi! İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki gün daha uzatılmasının ardından Hamas, 12 rehineyi daha Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Hamas'ın bu adımına karşılık İsrail 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bıraktı.

Bugünkü takas, 4 günlük ilk anlaşmanın uzatılmasıyla gerçekleşti. Anlaşma, Hamas'ın bırakacağı ilave her 10 rehine için ateşkesin 24 saat uzatılmasını öngörüyordu.

Bu arada Katar'ın başkenti Doha'da uzun soluklu yeni bir ateşkesin müzakerelerine de başlandı. Görüşmelere, ABD ve İsrail istihbarat teşkilatları CIA ile Mossad başkanlarının yanı sıra Mısır'ın da katıldığı açıklandı.