SON DAKİKA HABERİ: Hamas ile İsrail arasında 5'inci esir takası tamamlandı

Son dakika haberi! İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki gün daha uzatılmasının ardından Hamas, 12 rehineyi daha Kızılhaç yetkililerine teslim etti.
Hamas'ın bu adımına karşılık İsrail 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bıraktı.
Bugünkü takas, 4 günlük ilk anlaşmanın uzatılmasıyla gerçekleşti. Anlaşma, Hamas'ın bırakacağı ilave her 10 rehine için ateşkesin 24 saat uzatılmasını öngörüyordu.
Bu arada Katar'ın başkenti Doha'da uzun soluklu yeni bir ateşkesin müzakerelerine de başlandı. Görüşmelere, ABD ve İsrail istihbarat teşkilatları CIA ile Mossad başkanlarının yanı sıra Mısır'ın da katıldığı açıklandı.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Katar dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.
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