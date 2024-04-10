SON DAKİKA HABERİ: Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ile 2 torunu İsrail saldırısında yaşamını yitirdi

“5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”



Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu Ramazan Bayramı’nın ilk günü öğleden sonra çocukları ve torunlarının bulunduğu aracı bombalayarak Haniye’nin ailesine yönelik katliam gerçekleştirdi. Söz konusu katliamda şimdiye kadar 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, “Bu saldırı, işgalcilerin Ramazan Bayramı’nın kutsal atmosferine rağmen sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden suçlarının devamı niteliğindedir.” ifadelerine yer verildi.



HANİYE: ATEŞKES TALEPLERİNİ ETKİLEMEYECEK



Haniye ise olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Oğullarımın öldürülmesi Hamas’ın ateşkes taleplerini etkilemeyecek.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye’ye başsağlığı telefonu açtı.



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İsrail saldırısında 3 oğlu ile torunlarını kaybeden Haniye’ye başsağlığı diledi.



Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.” denildi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE TELEFONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kurtulmuş'un Heniyye’ye İsrail saldırısında üç çocuğu ve üç torununun şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, şehadet haberini almasının ardından Haniyye’nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu söyledi.

TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, İsrail’in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti."

FİDAN VE KALIN'DAN DA TELEFON

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Haniye’yi telefonla arayarak başsalığı dileklerini iletti.



Kalın ile Haniye’nin telefon görüşmesinde son saldırının yanı sıra, Gazze’de kötüleşen insani durum ve ateşkes görüşmeleri ile esir takası müzakereleri de ele alındı.

ÖMER ÇELİK: MEKANLARI CENNET OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.



Oğulları ve torunları katil siyonistlerin vahşi saldırısında şehid edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.



Gazze halkı şehitler vererek insanlığı diriltmeye devam ediyor..."