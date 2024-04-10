Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı

İsrail'in abluka ve saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze kentinde yaşayan Filistinliler, Ramazan Bayramı namazının ardından Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Faluca Mezarlığı'na giderek, kabir ziyaretinde bulundu.

Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 1

İsrail saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler buruk bir bayram geçiriyor.

Ramazan bayramının ilk günü, İsrail bombardımanında yerle bir olan Gazze Şeridi'nde karşılandı.

DÜNYA HABERLERİ

Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 2

Gazze kentinde yaşayan Filistinliler, Ramazan Bayramı namazının ardından Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Faluca Mezarlığı'na giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 3

İSRAİL KATLİAMI DURMADI

İsrail katliamı ramazanda da durmadı: 2 bin 315 Filistinli öldürüldüİsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde ramazan ayında gerçekleştirdiği 182 katliamda en az 2 bin 315 Filistinliyi öldürdü.

Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 4

RAMAZAN AYININ SON GÜNÜ EN KANLI GÜN OLDU

Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı gün ise ramazan ayının son günü oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 9 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli öldü, 3 bin 439 Filistinli ise yaralandı.

Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 5
Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 6
Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 7
Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 8
Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 9
Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 10
Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı - 11
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