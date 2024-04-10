Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı
İsrail'in abluka ve saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze kentinde yaşayan Filistinliler, Ramazan Bayramı namazının ardından Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Faluca Mezarlığı'na giderek, kabir ziyaretinde bulundu.
İsrail saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler buruk bir bayram geçiriyor.
Ramazan bayramının ilk günü, İsrail bombardımanında yerle bir olan Gazze Şeridi'nde karşılandı.