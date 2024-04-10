Savaşın gölgesindeki Gazze'de Ramazan Bayramı

RAMAZAN AYININ SON GÜNÜ EN KANLI GÜN OLDU

Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı gün ise ramazan ayının son günü oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 9 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli öldü, 3 bin 439 Filistinli ise yaralandı.