SON DAKİKA HABERİ: Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa ediyor

Son dakika haberi!

Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi aylardır süren protestoların ardından istifa kararı aldı.

Başbakan istifasını Irak parlamentosuna sunacağını duyurdu. 77 yaşındaki siyasetçi geçen yıl yapılan seçimlerin ardından başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Irak'ta ekim ayından beri protestolar yaşanıyor. Güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle 400'den fazla gösterici hayatını kaybetmiş durumda.

Sadece dünden bu yana 45 protestocu öldü.

Şİİ LİDERDEN SEÇİM ÇAĞRISI

Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin meclise yaptığı "şeffaf ve özgür seçim" çağrısına Şii siyasi liderler ve partilerden destek geldi.



Irak Meclisi'nde 42 milletvekiline sahip en büyük 3'üncü parti konumundaki Nasr Koalisyonu lideri eski Başbakan Haydar el-İbadi, Sistani'nin çağrısına ilk destek veren isimlerden biri oldu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...