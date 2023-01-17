SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara’da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Afganistan'da kız çocuklarının eğitim hakkının engellenmesine karşı olduğumuzu teyit ettik. İslam eğitim dinidir."

Abdullahiyan'ın açıklamarından öne çıkanlar;

"Çok önemli istişarelerde bulunduk. Yaklaşık 90 dakika boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte istişarelerde bulunduk. Görüşmelerimizin en önemli başlıklarından biri ise Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı idi. Bu yedinci toplantıydı. Sayın Reisi, iş yoğunluğu nedeniyle seyahatini erteledi. İnşallah yakın gelecekte bu ziyaretin gerçekleşmesini bekliyoruz.

Terörle mücadelede üst düzeyde iş birliğimiz var. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerimiz iyi seviyede ancak yeterli kapasitede değil.



TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Şam ile ilişkilerin değişmesinden memnunuz.

Ukrayna konusunda da Türkiye ile işbirliğimiz devam edecek. Afganistan'da kadınların ve kız çocuklarının eğitim haklarının engellenmesine karşıyız. Afganistan'da yardım yollarının açık tutulması gerekiyor.

ABD ÇELİŞKİLİ İFADELERİ BİR TARAFA BIRAKMALI

Biz İran'a olan yaptırımların da kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet Amerikan tarafı çelişkili ifadelerini bir kenara bırkırsa nükleer savaş mutabakatı gerçekleşebilir.

SURİYE İLE NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Abdullahiyan'ın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Türkiye ve İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Teröristlerin Suriye'den temizlenmesi gerekiyor.

PKK ve YPG Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istedi. Biz hem DAEŞ'ten hem PKK/YPG'den bu koridoru temizledik. Biz bunları hedef alıyoruz. Onlar Suriyeli sivillere saldırıyorlar. Irak'ta da aynı şeyi yapıyorlar. Buralarda ciddi bir PKK tehdidi var. Bu hem İran için hem Türkiye için de tehdit. ABD bize söz verdi, Rusya bize söz verdi. Sözlerini tutmadılar.

İSVEÇ'TEKİ SKANDAL GÖSTERİ

Savcılığın 'soruşturmaya gerek yoktur' açıklaması son derece yersizdir. Bu eylemi teröristler gerçekleştirdi. İfade özgürlüğünden bahsediliyor ama bu ırkçı ve nefret söylemi içeren bir saldırı. Irkçılık ve nefret söylemi İsveç'te suç değil mi? Bize bunun hesabını versinler. İsveç bizi aldatmasın. İmzaladığımız mutabakata uyup ileriye dönük hareket etmeyi tercih etmeliler."

ABDULLAHİYAN: İRAN'DAKİ KADINLAR BÜYÜK ÖZGÜRLÜKLERE SAHİPTİR

Çavuşoğlu'nun ardından Abdullahiyan, ülkesindeki Mahsa Amini protestolarına ilişkin şunları söyledi:

"İran'da kadınlar büyük özgürlüklere sahiptir. Yabancı ülkeler İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde girşiimlerde bulunmuşlardır. Batı'nın girşimleri nedeniyle Afganistan ve Irak'ta ölen kadınların ve çocukların hesabını neden kimse sormuyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

