SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin yönetimi, yarın İran'ın Tahran şehrinde düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Erdoğan ve Putin Tahran'da yarınki görüşmede tahıl ihracatını da ele alacak" denirken, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" ifadeleri yer aldı.

Haberler 18.07.2022 - 16:11

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

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