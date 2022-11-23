SON DAKİKA HABERİ: Kudüs'te patlama sesleri: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi!

İsrail'in kontrolündeki Kudüs'te sabah saatlerinde üst üste patlamalar yaşandı.





Batı ve Kuzey Kudüs'te meydana gelen patlamalar otobüs durağı yakınlarında yaşandı.

İsrail basınında yer alan bilgilere birkaç dakika arayla yaşanan iki patlamada toplamda en az 18 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), patlamanın, "çanta içine gizlenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini" bildirdi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...