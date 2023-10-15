SON DAKİKA HABERİ: Lübnan sınırından İsrail'e saldırı: 4 ölü

SON DAKİKA HABERİ: İsrail ordusu Lübnan'dan yerleşim birimlerine atılan füzeler sonucu dört kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusu, "Açılan ateşe cevap olarak Lübnan'daki hedefleri bombalıyoruz" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Lübnan sınırından İsrail'e saldırı: 4 ölü
Foto: Reuters
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Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve biri ağır 3 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarının incelendiği aktarılırken, buna karşılık İsrail ordusu Lübnan’da füzenin fırlatıldığı alanı bombaladığını duyurdu.

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Öte yandan İsrail basınına göre Lübnan’dan yapılan saldırıda 1’i ağır en az 3 İsrailli yaralandı.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

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