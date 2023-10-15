SON DAKİKA HABERİ: Lübnan sınırından İsrail'e saldırı: 4 ölü

Öte yandan İsrail basınına göre Lübnan’dan yapılan saldırıda 1’i ağır en az 3 İsrailli yaralandı.



İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.



Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.