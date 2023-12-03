SON DAKİKA HABERİ: Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Fransa'da bıçaklı bir saldırgan dehşet saçtı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'te Bir-Hakeim metro durağı yakınlarında bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı.
Saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Polis tarafından gözaltına alınan 1997 doğumlu saldırganın Fransız olduğu açıklandı.
Polis kaynaklarına göre, saldırganın radikal dinci eğilimleri ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtildi. Saldırının terör eylemi olduğu üzerinde durulurken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.
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