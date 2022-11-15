SON DAKİKA HABERİ: Polonya'da sınır köyüne füze: 2 ölü

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye füze düştü.



Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.



Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

ULUSAL GÜVENLİK KOMİTESİ TOPLANIYOR

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." dedi.



Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

RUSYA: SINIR YAKINLARINA SALDIRI YAPILMADI, İDDİALAR PROVOKASYON



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmadığı savunuldu.



Açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" ifadeleri yer aldı.

ABD: POLONYA İLE ÇALIŞIYORUZ, UYGUN ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ



Beyaz Saray, topraklarına düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve uygun adımları belirleyeceklerini açıkladı.



ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.



Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz" dedi.

İSTİHBARAT DOĞRULADI, PENTAGON TEYİT ETMEDİ



ABD İstihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü açıklarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu bilgiyi teyit etmekten kaçındı ve Washington’un NATO topraklarını koruma konusundaki taahhüdünün açık olduğunu bildirdi.



ABD istihbaratından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, Rusya’nın gün içerisinde Ukrayna’ya fırlattığı füzelerden bazılarının Polonya topraklarına düştüğünü iddia etti.



Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise “İki Rus füzesinin Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir yere düştüğünü iddia eden haberlerden haberdarız. Şu anda bu haberleri teyit edecek bilgi elimizde yok ve bunları inceliyoruz. Elimizde güncel bilgi olduğunda bunları paylaşacağız" diye konuştu.

ABD’nin NATO’nun her karışını koruyacağına ilişkin Amerikan makamlarından yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda Washington’un askeri bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise Ryder, “Bu konuyu inceliyoruz. Şu anda bunları teyit edecek bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla spekülasyon yapmak veya ihtimallere girmek istemem. Beşinci Madde ve güvenlik taahhütlerimize gelince, NATO’nun her karış toprağını savunacağımız konusunda açık olduk.” dedi.

LETONYA: RUS FÜZELERİ VURDU



Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü.



Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek" dedi.



4. MADDE ÇAĞRISI



Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks de, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme konusunda çağrıda bulundu.



ESTONYA: POLONYA İLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ



Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz" denildi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

LİTVANYA CUMHURBAŞKANI: NATO BÖLGESİNİN HER SANTİMİ SAVUNULMALI

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonyalı yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ifade etti.



Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğuna dikkati çeken Nauseda, "Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO bölgesinin her santimi savunulmalı." dedi.

