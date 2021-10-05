SON DAKİKA HABERİ.. Rapor: Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana en az 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru
SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da istismarı araştıran komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki kiliselerde 1950'den bu yana en az 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun tespit edildiğini söyledi.
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