SON DAKİKA HABERİ.. Rapor: Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana en az 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru

SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da istismarı araştıran komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki kiliselerde 1950'den bu yana en az 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun tespit edildiğini söyledi.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 11:03

SON DAKİKA HABERİ.. Rapor: Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana en az 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru

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