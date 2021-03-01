SON DAKİKA HABERİ: Reuters: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular hükümet binasını bastı

01.03.2021 - 12:11 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 12:23
Son dakika haberi! Reuters RIA haber ajansına dayandırdığı haberinde, muhalif protestocuların Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla başkent Erivan'daki hükümet binasını bastığını bildirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etmiş, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçlamıştı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN KİMDİR?