Lavrov: Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması durumunda askeri önlemler alacak

Ukrayna'da yerleşim alanına helikopter düştü: İçişleri Bakanı dahil 18 ölü Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması durumunda askeri önlemler almak zorunda kalacak.Türkiye'nin Suriye'deki Kürtler ile ilgli endişelerini anlıyoruz" dedi.

Bununla birlikte Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş konusunda henüz ciddi birbarış teklifi almadığını belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bir görüşmenin söz konusu olmadığını vurguladı.



Rusya Dışişleri Bakanı ülkesinin Ukrayna'daki savaş konusunda Batılı

devletlerle görüşmeye hazır olduğunu ve herhangi bir ciddi

teklife yanıt vereceklerini ancak yapılacak görüşmelerde

Rusya'nın geniş güvenlik endişelerinin dikkate alınmasının

gerektiğini ifade etti.



Moskova'daki basın toplantısında konuşan Lavrov, NATO'nun

Ukrayna'daki ve Rusya'ya yakın diğer ülkelerdeki askeri altyapı

tesislerini boşaltması çağrısını yineledi.



BATI'YA HİTLER BENZETMESİ

Lavrov, ayrıca Adolf Hitler'in Avrupa'daki Yahudileri ortadan kaldırmak için "nihai bir çözüm" aradığı gibi, Batılı ülkelerin de "Rus sorununu" çözmek için bir koalisyon kurduğunu öne sürdü.

Hitler'le ilgili sözleriyle uluslararası yankı uyandıran Lavrov, Washington'un Rusya'yı yok etmek için Avrupa'yı boyunduruk altına almaya çalışırken Napolyon ve Nazilerle aynı taktiği kullandığını söyledi.



Lavrov, "Ukrayna'yı vekil olarak kullanarak, aynı görevle ülkemize karşı savaş yürütüyorlar: Rus sorununun 'nihai çözümüç Tıpkı Hitler'in Yahudi sorununa 'nihai bir çözüm' istemesi gibi, şimdi, Batılı politikacıları okursanız ... açıkça Rusya'nın stratejik bir yenilgiye uğraması gerektiğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 'Nihai Çözüm', Hitler'in 6 milyon Yahudi'nin yanı sıra diğer azınlıkların üyelerinin sistematik olarak öldürülmesine yol açan Holokost planıydı. Lavrov, daha önce de Hitler ile ilgili sözleriyle infial yaratmıştı. Lavrov, geçen Mayıs ayında Nazi liderinin "Yahudi kanı" taşıdığını söyleyerek İsrail'den öfkeli protestolara yol açmıştı.

