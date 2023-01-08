SON DAKİKA HABERİ: Rusya'dan intikam açıklaması: 600 Ukrayna askeri öldü

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geçen hafta Rus kışlasına yaptığı saldırının intikamını aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Ukrayna'da bir askeri kışlayı vurduklarını ve 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

SON DAKİKA HABERİ: Rusya'dan intikam açıklaması: 600 Ukrayna askeri öldü

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da çok sayıda askeri öldürdüğünü iddia etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'da bir askeri kışlanın vurulduğu ve 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Rusya saldırının, Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı saldırının intikamı olduğunu açıkladı.

Ukrayna ordusu, ABD'nin hibe ettiği HIMARS sistemi ile 18 füze fırlatmıştı. Füzeler Donetsk'te karargaha dönüştürülen bir okul binasına isabet etmişti.

Ukrayna tarafı ölü sayısını 400'den fazla olarak açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise ölü sayısını 89 olarak duyurmuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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