SON DAKİKA HABERİ:Afganistan'da pazar yerine bombalı saldırı: 23 ölü

Son dakika haberi! Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.



Saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.



Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.



Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.



Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...