SON DAKİKA HABERİ: Arap Zirvesi'nden ortak bildiri

SON DAKİKA HABERİ: Suudi Arabistan, Gazze'de kötüleşen durumu görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı kınandı.

SON DAKİKA HABERİ: Arap Zirvesi'nden ortak bildiri
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Son dakika haberi! İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi ortak bildiri yayımladı.

Bildiride Gazze'de ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca israil'e silah ihracatının durdurulması çağrısında bulunuldu. Ortak bildiride, liderlerin İsrail'in Gazze'deki saldırganlığını, savaş suçlarını, barbarca ve insanlık dışı katliamlarını da kınadıkları ifade edildi.

Ayrıca Gazze'deki savaşın "meşru müdafaa" şeklinde tanımlanması ya da haklı gösterilmesi reddedildi.

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