SON DAKİKA HABERİ: Biden: İsrail - Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği desteğin sağlam olduğunu ancak Gazze krizi çözüldükten sonra tarafların bölgede izlenecek yol haritası konusunda düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Biden, "İsrailliler ve Filistinliler güvenlik, onur ve barış içinde yan yana yaşamayı eşit derecede hak ediyorlar" dedi.

ABD Başkanı, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırarak bin 400 kişiyi öldürmesinin nedenlerinden birinin, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini engellemek olduğuna inandığını söyledi.

Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair "hiçbir fikri" olmadığını belirten Biden, "Masumların öldürüldüğünden eminim ve bu, savaşın bedelidir." ifadelerini kullandı.

Biden, "Aşırıcı yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor, durdurulmalılar. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları alarm verici" dedi.



Biden, açıklamasında İsrail - Filistin sorununa ilişkin "iki devletli çözüm"den yana olduklarını bir kez daha vurgularken, bugüne kadar kullanmadığı bir ifadeyi ilk kez kullandı. ABD Başkanı, "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" dedi.