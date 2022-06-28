SON DAKİKA HABERİ: Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye ile müzakerelere ilişkin açıklama

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO zirvesinde Türkiye ile yapılacak olan görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Niinistö, “Türkiye ile müzakerelerden çıkacak sonuç konusunda ne iyimser ne de kötümserim” ifadelerini kullanırken, “Bugünkü görüşmede terörizmin sadece Türkiye için değil başkaları için de ciddi endişe kaynağı olduğunu ileteceğim” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, “Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in teröristleri koruduğuna yönelik iddiası yanlış” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE GÖRÜŞECEK



İsveç ve Finlandiya, Ukrayna saldırısını başlatmasından sonra Rusya’yı yükselen tehdit olarak görerek 18 Mayıs’ta NATO’ya üyelik başvurusu yaptı. Ancak iki ülkenin üyelikleri konusunda Türkiye’nin güvenlik endişeleri bulunuyor.



Türkiye, NATO üyesi olabilmeleri için PKK/YPG, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin bu ülkelerdeki yapılanmasının, para toplama, adam devşirme, propaganda gibi faaliyetlerinin sona erdirilmesini ayrıca Türkiye’ye yönelik silah ambargosu ve kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyor.



Türkiye’nin endişelerinin giderilmesi için yürütülen müzakereler henüz sonuç vermedi. Türkiye, Madrid Zirvesi'ni bir son tarih veya dönüm noktası olarak görmüyor ve müzakerelerin devam edeceğini vurguluyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan bağlayıcı taahhütler ve somut adımlar istiyor. Bu kapsamda imzalanması istenen ve üzerinde müzakere edilen belgeler bulunuyor.



NATO Zirvesi'nde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı görüşmelerde de İsveç ve Finlandiya’nın başvurularının gündeme gelmesi bekleniyor.



İki ülkenin liderleri NATO Zirvesi için Madrid’e gelecek ancak zirve programında sadece ilk günde ev sahibi İspanya’nın liderlere vereceği yemek bölümünde yer almaları öngörülüyor.

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