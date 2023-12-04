SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den iki okula hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

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Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'nin Darac Mahallesi'nde iki okula saldırdığını duyurdu.

Hava saldırılarında en az 50 kişinin öldüğü bildirildi.

ATEŞKES SONA ERDİ

İsrail, 7 Ekim'de başlayan Gazze Savaşı'nda daha önce de hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını hedef almıştı.

Cuma günü sona eren 7 günlük ateşkesin ardından yeniden saldırıya geçen İsrail, Gazze'yi daha yoğun bombardıman altında tutuyor.

