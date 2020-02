SON DAKİKA HABERİ: NATO'da Türkiye'nin talebiyle olağanüstü Suriye toplantısı başladı

son dakika haberi! NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı başladı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Daimi Temsilciler düzeyinde İdlib gündemiyle bir araya gelen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı başladı.



Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün son gelişmelere ilişkin bir sunum yapması ve müttefikleri bilgilendirmesi öngörülüyor.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunacak.



Stoltenberg, sabah saatlerinde Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine

Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler düzeyinde toplanarak Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğini aktardı.

