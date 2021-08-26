SON DAKİKA HABERİ: Pentagon doğruladı: Kabil Havalimanı’nın dışında patlama

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, Kabil Havalimanı’nın dışında patlama meydana geldiğini söyledi.

Kirby, "Kabil Havalimanı'nın dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıplar belirsiz. Elimizden geldiğince ek ayrıntılar sağlayacağız" şeklinde twit attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın patlama ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.

ABD, BİRLEŞİK KRALLIK VE AVUSTRALYA UYARMIŞTI

Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık, Perşembe sabahı itibariyle vatandaşlarına olası bir saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu.



Perşembe sabahı Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Kabil Havalimanı'nda "yakın" ve "şiddetli" bir terör saldırısının "çok güvenilir bir şekilde rapor edildiğini" söylemişti.

GUARDİAN MUHABİRİ: HAVALİMANINA YAKIN OTELDE MEYDANA GELDİ

The Guardian'ın savunma ve güvenlik editörü Dan Sabbagh ise İngiliz savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, havalimanına yakın olan Baron otelinin yakınında meydana gelen patlamanın ardından askeri zayiat olmadığını aktardı.

Sabbagh, patlamanın siviller üzerindeki etkisi ile ilgili konunun netleşmediğini bildirdi.