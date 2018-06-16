Son dakika haberi! Rusya'nın başkenti Moskova hareketli saatler yaşıyor. Dünya Kupası kapsamında pek çok futbol severi ağırlayan şehirlerden birisi olan Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre, en az 7 kişi yaralandı.

Moskova polisinin verdiği bilgiye göre Kırgız bir şoförün kullandığı taksi, kontrolden çıktı. Yayaların arasına daldı.

Yaralananlar arasında iki Meksika ve bir Ukrayna vatandaşı da var.. Yaralılar tedavi altında..

"SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazadan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.