ABD Başkanı Donald Trump, üst düzey askeri yetkililerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeden önce gazetecilere Suriye kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Suriye kararına ilişkin askeri yetkililerin kendisine onay verip vermediği sorusu üzerine Trump, "İnsanlarımızı evlerimize geri getirmeliyiz. Orada savaşmıyoruz, polislik yapıyoruz." ifadesini kullandı.



Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Erdoğan'a, (Suriye'de) herkese saygıyla davranacağını umduğumu söyledim." ifadesini kullandı.



Toplantının sonunda Trump, gazetecilerden soru almadı.



"SURİYE'DE KİMSENİN TARAFINI TUTUMUYORUM"



ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum." dedi.



Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.



Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getiren Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu kaydetti.



Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi" ifadesini kullandı.



Başkan Trump, Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği bölgede 50 civarında ABD askeri bulunduğunu ve bunlara zarar gelmesini istemediğini belirterek, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a bizden kimseye zarar vermemelerini, bunun büyük bir sorun olacağını söyledim. Türkiye uzun süredir düşmanı olan PKK ile savaşıyor. Tüm bunların Obama yüzünden başladığına dair bugün bazı haberler okudum. Obama, Türkiye ve PKK arasında bir savaş başlattı" ifadelerini kullandı.



Daha önce Rahip Brunson konusunda Türkiye'nin ekonomisine büyük zararlar verdiğini savunan Trump, "Türkiye'ye bizim düşündüğümüzün dışında bir şey yaparlarsa, büyük oranda yok edilmiş bir ekonomi ile karşı karşıya kalacaklarını söyledim." diye konuştu.



Trump, ABD'nin DAEŞ'i büyük oranda yendiğini ifade ederek, artık bu konuda işin bölgedeki diğer ülkelere düştüğünü belirtti.



Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine DAEŞ mensubu vatandaşlarını almaları gerektiğini söylediğinin ancak bu ülkelerin bunu kabul etmediğinin altını çizen Trump, ABD'nin elinde şu anda aileleri ile birlikte yaklaşık 60-70 bin DAEŞ mensubu olduğunu vurguladı.



Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'artık bunlar sizin sorumluluğunuzda olacak' dedim. Kimler sorumlu olacak? Rusya, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve bu bölgedeki herkes sorumlu olacak. DAEŞ tüm bu ülkelerin can düşmanı. Ve tüm bu ülkeler en az bizim kadar DAEŞ'ten nefret ediyor" diye konuştu.



"İSTİŞARELER YAPTIM"



Trump, Suriye kararı konusunda ilgili kişilerle istişareler yaptığına dikkati çekerek, "8 ay önce de bu kararı verdiğimde yine istişare etmiştim. 2 bin kadar askerimizi orada bıraktık ve sonra onları yavaş yavaş azalttık fakat ne zaman ki DAEŞ’i yendik, orada 40 yıl daha kalmak istemediğimi söyledim. Kalsak bir şey değişmeyecekti, sonuç aynı olacaktı." dedi.

Trump, bölgede polislik yapmak istemediklerini vurgulayarak, "Oradaki askerlerimizi artık evlerine getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"ARTIK EVE DÖNME VAKTİ"

ABD Başkanı Trump, PKK'yı kastederek, "Türkiye ile bazı Kürtler arasında uzun yıllara dayanan doğal bir savaş var." değerlendirmesini yaptı.



ABD’nin oradan ayrılıyor olmasından en fazla Rusya ile Çin'in hayal kırıklığı yaşadığını savunan Trump, "Bizim batağa girdiğimizi görmekten en çok onlar mutlu olurdu. Burada milyarlarca dolar harcadığımızı görüp seviniyorlardı. Şu anda yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Artık eve dönme vakti geldi." dedi.



Trump ayrıca Suriye veya başka bir ülkeden bir Amerikan askerinin ölüm haberini almanın kendisi için en zor şey, bu askerlerin ailelerine taziye mektubu yazmanın da çok zor olduğunu söyledi.



Donald Trump, "Orada istediğiniz kadar kalın sonunda aynı şey olacaktı. Eğer kalsanız sonunda yine aynı sorunlarla yüzleşecektiniz. O yüzden şu anda doğru olan şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Ben tüm seçim süreci boyunca bunları söyledim zaten, bazılarına sürpriz olsa da ben bunları söylemiştim." şeklinde konuştu.