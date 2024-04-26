ABD ve Çin ilişkilerinde tehlike çanları

ABD'NİN ÇİN'E KARŞI "SONSUZ" ÖNLEMLERİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından, "Asya-Pasifik bölgesi büyük güçler için bir 'savaş sahası' olmamalı" diye konuştu.



Bakanın açıklamasına göre Çin, ABD'nin doğru kararı vererek Çin'i yarı yolda bırakmamasını ve "pozitif etkileşimler" sağlamasını umuyor.



ABD'nin Çin'in ekonomisini, ticaretini, bilimini, teknolojisini baskılamak için "sonsuz önlemler" aldığı belirtildi.



ABD'nin, Çin'in kapasite fazlası "teorisi" ile ilgili yanlış anlatıyı yükseltmeyi durdurması, Çin firmalarına yönelik yaptırımları kaldırması, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etmeyi durdurması gerektiği kaydedildi.

YAPAY ZEKA KONUSU GÖRÜŞÜLECEK

Blinken ise Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerde, Çin'in özellikle fentanil yapımında kullanılan kimyasalların ve ekipmanların satışında ek önlemler alınmasının önemini vurguladı.



ABD ve Çin'in, yapay zeka konusunda ilk görüşmeleri önümüzdeki hafta yapmak üzere anlaştığı aktarıldı.



Gelişmiş yapay zeka etrafındaki risk ve güvenlik endişeleri ile birlikte bunların en iyi nasıl yönetileceği hakkındaki görüşlerini paylaşacak.



Blinken, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına güç veren bileşenleri sağlaması konusunda ciddi endişeleri yenilendi.



Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tehlikeli hareketlerini tartışıldığı kaydedildi, ABD'nin Filipinlere yönelik savunma taahhütlerinin "güçlü" kaldığı açıklandı.



Blinken ayrıca Çin'in büyüyen Ortadoğu çatışması dahil küresel krizlerde yapıcı bir rol oynayabileceğini aktardı.