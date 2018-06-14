Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısı kabul edildi.



Türkiye'nin yoğun girişimlerinin ardından Cezayir'in de desteğiyle Filistin tasarısını görüşmek üzere BM Genel Kurulu, özel oturumda toplandı.



BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyinde veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve oylamaya sunuldu.



Tasarı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edildi. Tasarıya 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı.



Kararda, "BM Genel Sekreterinden, mevcut durumu inceleyip en kısa zamanda, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde İsrail işgali altındaki Filistin'de sivillerin korunması, güvenliği ve refahı için yapılması gerekenlerin yanı sıra uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor sunması" talep ediliyor.



ABD'NİN "FİLİSTİN KARARINDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ" REDDEDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifini gerekli oy sayısına ulaşamadığı için reddetti.



Filistin halkı için koruma talep eden karara karşı çıkan ABD, bu metinde değişiklik yapılması için BM Genel Kuruluna oylama talebinde bulundu.



Türkiye ve Cezayir'in başını çektiği İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği üyesi ülkeler ABD'nin teklifinin Genel Kurula son dakikada getirilmesi ve kararın görüşülememesi üzerine bu oylamanın yapılmaması talebinde bulundu ancak bu talep kabul görmedi.



ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifi BM Genel Kurulunda gerekli desteği alamadığı için kabul edilmedi.



Buna karşın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama sonucuna karşı çıktı ve kararın kabul edildiğini savundu. Haley, BM Genel Kurulunda kararlara yapılan değişiklik teklifleri oylandığında salt çoğunlukla kararın kabul edilebileceğini öne sürdü. Bunun üzerine oturuma ara verildi.



Oturumun tekrar başlamasının ardından ABD'nin itirazı için de bir oylama yapıldı ve ABD'nin kararda yapılmasını istediği değişikliğin kabul edilmediği açıklandı.



ABD'nin Filistin kararına eklenmesini istediği bölümde Hamas'ın Gazze'ye yönelik roket saldırılarının ve sınır boyunca sivillerin hayatını riske atan şiddet olaylarının kınanması ile Hamas'ın tüm şiddet eylemlerine ve provokasyonlara son vermesi talep ediliyordu.

