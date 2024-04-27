Trump’ın “sus payı” davasında eski dergi yöneticisinden itiraf

"İLETİŞİM BİLGİLERİNİ BEN KAYDETTİM"



Duruşmada ayrıca Trump’ın “sağ kolu” olarak nitelenen eski asistanı Rhona Graff da tanık olarak ifade verdi.



Davanın odağındaki Stormy Daniels ve Karen McDougal'ın iletişim bilgilerini Trump Organization şirketinin bilgisayar sistemine ekleyenin kendisi olduğunu belirten Graff, Trump'ın hiç bilgisayar kullanmadığını ifade etti.



Ayrıca Daniels'ı Trump Tower'da bir kez gördüğünü söyleyen Graff, Trump'ın 2008 ve 2015 yılları arasında sunduğu TV programına atıfla “Trump'ın programda Daniels’in ilginç bir yarışmacı olabileceğini söylediğini hatırlıyorum" dedi.



Graff, Daniels’in Trump Tower'ı bu nedenle ziyaret etmiş olabileceğine dikkat çekti.



Bir diğer tanık olan Bankacı Gary Farro da, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen’e Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık ödeme yapmak için kullanıldığı iddia edilen banka hesabını açma konusunda yardımcı olduğunu doğruladı.



Mahkeme, Salı günü yapılacak sonraki duruşmaya Farro’nun ifadesiyle devam edileceğini açıkladı.



Trump'ın "sus payı" davası: “Bunların yaşanmaması gerekirdi” Haberi Görüntüle TRUMP'TAN BIDEN'A ÇAĞRI



Trump ise mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, daha önce kendisiyle yüz yüze tartışma yapmaya hazır olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden’a meydan okudu.



"Biden'ı tartışmaya davet ettim. Bu gece de dahil olmak üzere istediği zaman yapabiliriz. Ben hazırım, işte buradayım” diyen Trump, Biden ile tartışmaya “istekli” ve “muktedir” olduğunu da sözlerine ekledi.



4 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR



Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.



Dava Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyor.



Dava sonunda Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin