Son dakika haberi!
İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi kampüsteki posta ofisinde fark edilen şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, İskoçya polisinin talebi üzerine, üniversite kampüsündeki bazı binaların şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığı, polisin gerekli güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, polis öğrenci ve üniversite çalışanlarını tahliye ettikten sonra bölgedeki birkaç yolu da güvenlik nedeniyle trafiğe kapattı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...