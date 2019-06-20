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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Dünya
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü. Görüşmede Afganistan ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
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