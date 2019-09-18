Son dakika haberi! Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Washington yönetimi, Tahran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'daki mesajında, "Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli ölçüde artırılması talimatı verdiğini" yazdı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...