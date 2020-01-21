Srebrenitsa Anneleri AİHM'e gidiyor

Srebrenitsa'da, 1995'te Hollanda askerleri tarafından Sırp güçlerine teslim edilen 350 Boşnak erkeğin yakınları, Hollanda devleti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açma kararı aldı.



Yüksek mahkeme geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Hollanda'nın 350 Boşnak erkeğin Sırplar tarafından katlinden yüzde 10 sorumlu olduğuna hükmetmişti.



'Srebrenitsa Anneleri' olarak bilinen kurban yakınları, daha önce Lahey Temyiz Mahkemesi tarafından yüzde 30 olarak belirtilen devlet sorumluluğunun yüksek mahkeme tarafından düşürülmesine karşı çıktı.



'Srebrenitsa Anneleri' Hollanda'daki yargı sürecinin tamamlanmasının ardından AİHM'e başvurma kararı aldı.

Potoçari'deki Hollanda Üssü'nde bulunan 350 Boşnak, 13 Temmuz 1995'te Sırplara teslim edilmiş, bu kişilerin tamamı Sırplar tarafından öldürülmüştü.



SREBRENİTSA ANNELERİ NTV'YE KONUŞTU: 24 YILDIR ADALET İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ