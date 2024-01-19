Sri Lanka'da uyuşturucu operasyonları: 2 ayda 40 bin gözaltı

Sri Lanka'da 2023 Aralık'tan bu yana uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 40 binden fazla kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda polis ve asker işbirliğinde çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi.



Operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken Polis Genel Müfettişi Vekili Deshabandu Tennakoon, bu kapsamda geçen yıl aralıktan bu yana 40 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



UYUŞTURUCU AĞININ YÜZDE 65'İ ÇÖKTÜ



Tennakoon, gözaltına alınanlardan 5 bin kişinin ise mahkeme tarafından tutuklandığını vurgulayarak Sri Lanka'daki uyuşturucu dağıtım ağının yüzde 65'inin çökertildiğini belirtti. Operasyonların süreceğine işaret eden Tennakoon, ocak sonu itibarıyla uyuşturucu dağıtım ağına tamamen son verileceğini ileri sürdü.



Tennakoon, ayrıca, polise yasalara uyma emri verildiğini ve herhangi bir ihlalin polis komisyonuna bildirilebileceğini söyledi.



Öte yandan, Kamu Güvenliği Bakanı Tiran Alles da operasyonların süreceğinin altını çizerek "Bu operasyonları durdurmayacağız. Devam edeceğiz çünkü ülkenin çocukları, ülkenin kadınları için iyi bir şey yaptığımızı biliyoruz ve bu yüzden kamuoyu da bu operasyonlarda tüm kalbiyle bizimle." dedi.



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENDİŞELİ



Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK), operasyonlarda yetkisiz olarak arama, keyfi gözaltılar ve işkenceler yapıldığı iddialarına dair endişe duyduğunu ifade etti.



BMİHK, konuya dair açıklamasında, "Uyuşturucu kullanımı toplum için ciddi bir sorun teşkil etmekle birlikte, ağır bir kolluk kuvveti yaklaşımı çözüm değildir." ifadesini kullandı.



