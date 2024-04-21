Sri Lanka'da yarış otomobili faciası: 7 kişi öldü

Sri Lanka'da düzenlenen motor sporları etkinliğinde bir yarış otomobilinin seyircilerin arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.



Daily Mirror Sri Lanka gazetesinin haberine göre, polis sözcüsü Nihal Thalduwa, Sri Lanka ordusu tarafından Diyatalawa kasabasında düzenlenen "Fox Hill Super Cross 2024" adlı etkinlik sırasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bir otomobilin yarış devam ederken seyircilerin arasına daldığını belirten Thalduwa, aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Thalduwa, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiğini ve kazada ağır yaralanan 23 kişinin Diyatalawa Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.



Kaza nedeniyle etkinlikteki diğer yarışlar iptal edildi.

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