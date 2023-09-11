Star Wars'un uzay savaş aracı 400 bin dolardan açık artırmaya çıkıyor

Jein geçen yıl mayıs ayında 76 yaşında hayatını kaybetti.



George Lucas'ın görsel efekt şirketi Industrial Light & Magic tarafından inşa edilen model, 1977 yapımı Star Wars: Yeni Bir Umut filminin ünlü siper koşusu da dahil olmak üzere son savaşında kullanıldı.



Model, özellikle yakın çekimlerde kullanılmak üzere detaylandırılan, bilinen dört "kahraman modelden" biri.