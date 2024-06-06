Starship'in 4'üncü test uçuşu başarılı şekilde tamamlandı

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in geliştirdiği dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi unvanına sahip olan Starship, 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

Starship, ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase alanından TSİ 15.50'de fırlatıldı. Starship ve Super Heavy olarak bilinen ilk aşama iticisi uçuşun ardından Meksika Körfezi'ne ilk kez yumuşak iniş gerçekleştirdi.

Test uçuşunda, ilk kez her iki aşamada da ana hedefler başarılı şekilde gerçekleşti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk yaptığı açıklamada, “Birçok döşeme kaybı ve hasarlı bir kanada rağmen Starship okyanusa yumuşak bir iniş yapmayı başardı! Tebrikler SpaceX ekibi destansı bir başarıya imza attınız” dedi.